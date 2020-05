Metro gasta más de 18 mdp en sanitizaciones “fantasma”

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro pagó 18 millones 750 mil pesos para desinfectar todos los trenes diariamente con sustancias específicas, equipo profesional y personal capacitado; sin embargo, la sanitización no se ha realizado todos los días a los convoys, e incluso personal de limpieza del STC ha tenido que hacer la labor de desinfección porque representantes de la empresa contratada no llegan.

El contrato en poder de Publimetro, el cual fue celebrado por la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios del STC Metro con la empresa King Mar Mexicana S.A. de C.V. con vigencia del 26 de abril al 3 de mayo de este año, precisa que la desinfección se tuvo que llevar a cabo con máquinas nebulizadoras y micronebulizadoras de tecnología limpia o verde, que tiene por objetivo eliminar hongos, bacterias y virus.

Según los documentos, la “desinfección patógena” se debe realizar por personal de la empresa contratada a todos los trenes de manera diaria, como parte integral del Plan de Contingencia Fase 1 Covid-19, y el responsable de vigilar que el proveedor realice y cumpla con las condiciones, especificaciones, calidad y control es el titular de la Gerencia de Almacenes.

A pesar de esto, trabajadores de Mantenimiento Sistemático denunciaron a este diario que no se lleva a cabo la sanitización y que incluso personal de limpieza ha tenido que sustituir las labores. Además, en algunas ocasiones esto ha derivado en que no se hagan las pruebas de entrada a los trenes, ya que se deben desinfectar antes de salir a operar.

“En taller Rosario no lo realizaron los especialistas, fueron los de limpieza, por tanto no fue bien realizado. Además, por la mala atención de la sanitización no se están realizando otros trabajos”, reveló un trabajador de la Coordinación de Mantenimiento Sistemático Rosario.

En entrevista, el coordinador de Servicios Generales del Metro, Carlos Fernando Pérez Mota, aseguró que diariamente se desinfectan los trenes y rechazó la existencia de reportes sobre alguna sanitización incumplida. Además señaló que la limpieza se realiza de manera profesional con cuaternario de amonio, el cual elimina agentes patógenos.

“El producto de la empresa King Mar está certificado internacionalmente y sirve para atacar todas las bacterias, algas, virus y hongos. Se desinfectan con nebulizadores de tecnología verde en todas las líneas del Sistema de Transporte Colectivo, independientemente de las que se hacen en talleres; en algunos incluso tenemos túneles de desinfección”, señaló el funcionario.

Aseguró que el producto encapsula al virus, por lo que puede tener un efecto de protección de 24 o 48 horas. Y adelantó que esta empresa terminó su contrato este 30 de mayo.

“Sabemos que somos muy vulnerables, estamos en al línea fuego, pero siempre pensamos en la salud pública y de nuestros trabajadores. Con las empresas que se dedican a sanitizar y a desinfectar estamos cubiertos; todo el personal trabaja de manera conjunta para el bienestar”, puntualizó.

El líder del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, señaló que el transporte no ha mejorado en lo que va de esta administración, y apuntó que hay contratos que no son transparentes y que tienen modificaciones sin sustento para ampliar el uso de recursos públicos. Además, aseguró que hay un maquillaje de cifras sobre ciudadanos muertos por Covid.

“En la Ciudad de México hay un descuido brutal y ha habido un maquillaje en término de personas fallecidas: El tema detonó con el caso del primer policía que perdió la vida luego de que acudió al Vive Latino, evento que no se detuvo, lo que hizo que los elementos de seguridad se preocuparan”, advirtió.

Además, indicó que las nuevas tarjetas del Metro no están funcionando y no generan ninguna mejoría, e incluso, acusó que al interior del Sistema de Transporte Colectivo se revenden los plásticos sin que hasta el momento existan sanciones.

PREGUNTA Y RESPUESTA

Carlos A. Rius, profesor e investigador de la Facultad de Química por la UNAM

¿Qué es la sanitización y desinfección?

—La sanitización es cuando se elimina la mayor parte de los virus, bacterias y hongos; en tanto, una desinfección es eliminar todo. Una desinfección extermina todos los agentes patógenos, se puede hacer bajo condiciones dentro de un quirófano, en un espacio controlado; en una zona pública lo más que puede hacerse es una sanitización.

¿Qué sustancias es recomendable usar?

—Las sales cuaternarias de amonio son muy eficientes, son especies de jabones que se meten dentro de la capa del virus y lo destruye. También se pueden usar otros agentes como agua oxigenada, pero éste puede oxidar las superficies metálicas.

¿Qué daño a la salud pueden causar las sales cuaternarias?

—Es la mejor elección, no causan ningún problema a la salud, son una especie de jabón con pequeña cantidad de sal que al momento de lavarse las manos ésta se quita.

¿Qué podemos utilizar en casa?

—Lo más sencillo es usar cloro diluido para superficies y hasta para las suelas de los zapatos. Para la ropa lo más recomendable es rociar con puro alcohol con un atomizador, igualmente lavar las manos con agua y jabón constantemente.