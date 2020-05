Pipa intenta embestir a manifestante en Minneapolis

Una pipa intentó embestir este domingo a un gran número de manifestantes en Minneapolis que exigían justicia para George Lloyd, un hombre afroamericano que falleció a manos de un policía.

El momento quedó grabado por la toma aérea de una televisora local que transmitía en vivo las protestas y por algunos de los presentes que subieron los videos a redes sociales.

BREAKING: Tanker truck plows into crowd of demonstrators on Minneapolis highway. Protesters scrambled as truck battled toward them. pic.twitter.com/Q5cTF9AGB2

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 31, 2020