Youtuber "devuelve" a su hijo adoptado autista, después de hacer una fortuna con él

Un escándalo se hace viral, desde una "persona viral". Una youtuber, famosa por su canal de Youtube en el que muestra videos de su familia, reasignó a su hijo adoptivo autista a otra familia. Llevaba tres años publicando material del niño.

La mujer, que vive en Ohio, "pasó años divulgando detalles íntimos de la vida del niño, Huxley, en un canal monetizado", informó el diario El Español. "Myka había convertido la historia en un tema clave en su canal, incluso antes de que la familia lo adoptara", agregan.

Llorando, Myka publicó un video explicando la situación. El material suma cerca de cuatro millones de reproducciones en solo cinco días, pero a la Youtuber, que aparece en los videos junto a su esposo, le han llovido las críticas.

LA YOUTUBER CONSIGUIÓ PATROCINIOS DE ALTO NIVEL

El Español añade que, en el tiempo en el que los videos eran sobre Huxley, "Myka consiguió un aumento en el número de seguidores, e incluso, patrocinios de alto nivel". Dijeron haber actuado en el mejor interés del niño.

"En las adopciones internacionales a veces hay incógnitas y cosas que no quedan claras", dijo el esposo de Myka, James, en el video. Ambos presentan material relacionado con la crianza de los niños, y su vida cotidiana.

Los seguidores, inmediatamente, bajaron en el canal. Magnet afirma que su última actualización descendió en cifras. "Desactivaron los votos y se nota un intenso trabajo de edición de los comentarios". Este portal consideró el hecho como "una infamia influencer".

ANUNCIARON LA DECISIÓN POR PRESIÓN DE SUS SEGUIDORES

Los Stauffer no habían dicho nada. Si contaron por qué ya Huxley no aparecía en los videos, fue por presión de los comentarios. La gente no entendía por qué el niño, de origen chino, no estaba con el resto de sus cuatro hermanos.

Cuando lo adoptaron, informaron que tenía un tumor cerebral. "Lo adoptamos porque Dios nos ablandó el corazón". Se ganaron la simpatía del público porque retransmitieron el proceso de adocpión. Hasta pidieron dinero para los trámites.

