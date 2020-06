Cultura.- The Batman, The Witcher y Animales Fantásticos 3 reanudan sus rodajes en Reino Unido

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Tras semanas de parón y meses de incertidumbre debido a la crisis del coronavirus, parece que la industria del entretenimiento pronto podrá reanudar su trabajo en Reino Unido, país que ha dado permiso para retomar los rodajes de producciones como The Batman, el remake de La sirenita, la tercera entrega de la saga Animales Fantásticos o la serie de Netflix The Witcher.

Según The Guardian, estas dos películas podrían ser las primeras en retomar su grabación, después de que el gobierno lanzara nuevas medidas de seguridad elaboradas por la British Film Commission y el British Film Institute. Estas pautas incluyen distanciamiento físico, entrenamiento de seguridad y tomas de temperatura. Con las normas aprobadas, los productores de The Batman y Animales Fantásticos 3 han recibido la autorización para volver al trabajo, aunque aún queda por saber si el equipo decidirá regresar o esperará algunas semanas más. Otras producciones que también han recibido luz verde son La sirenita y la temporada 2 de The Witcher.

Si finalmente el equipo optara por comenzar, podría hacerlo a partir de julio. The Batman había completado aproximadamente un cuarto de su producción, mientras que Animales Fantásticos 3 estaba a punto de comenzar a rodarse.

A pesar del alivio de las restricciones, parece que la mayoría de las producciones han preferido esperar. En otros países que han levantado las restricciones, como República Checa y Nueva Zelanda, la industria sigue parada. Hasta ahora, el título más relevante que ha continuado con su producción es Avatar 2 de James Cameron, que reanudó recientemente su filmación.

La pandemia de coronavirus ha afectado tanto a las producciones en curso como a las películas que iban a lanzarse este año. Un ejemplo es Tenet, cuyo estreno está previsto para el 17 de julio. Sin embargo, Warner Bros. ha asegurado que el 80% de los cines de todo el mundo deberán estar abiertos para que estrene y, de no ser así, optarán por aplazarla.