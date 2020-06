Desconecta.- Esta es la receta de huesitos saludables más popular de Instagram

View this post on Instagram

HUESITOS sanos !!!!♥️ ⭕️ 4 ingredientes 😁 F Á C I L —————————- 🌱 Baja en Fodmaps . 🌱 Sin azúcar . 🌱 Sin edulcorantes . 🌱 Sin huevo . 🌱 Sin gluten . 🌱 Sin lácteos . —————————— 2 huesitos: . 🔸3 tostas del pan tipo wasa (yo he utilizado de sarraceno sin gluten, marca le pain des fleurs, en Carrefour BIO, Alcampo, Hipercor BIO o herbolario) 🔸3 cdas de Crema de frutos secos . 🔸1/2 cdita de aceite de coco 🥥 o de oliva opcional 🔸 2-4 onzas choco >85% ————————— Son súper fáciles !!! 😍 ————————— 1️⃣ Pon una tosta en un plato y extiende 1 cda de crema de frutos secos por encima de la tosta . 2️⃣ Sobre esa tosta pega 1 tosta mas por encima y vuelve a añadir otra cucharada de frutos secos. Añade otra tosta más por encima y mientras derrites el chocolate lo metes en la nevera . 3️⃣ Pon en un bol las onzas de chocolate y el aceite de coco y caliéntalo 1min y medio en el microondas, hasta que quede líquido . . 4️⃣ Báñalo en el chocolate (TE RECOMIENDO que pongas debajo un papel de horno para que al enfriar NO queden pegados al plato donde los pongas). . . 5️⃣ Mételo un rato en la nevera y listo . ———— 🔸 si eres ALÉRGICO/A a los frutos secos, puedes cambiarlo por plátano aplastado 👌🏽 ————— Inspirada en la receta de @amaya_fitness súper bueno 😍 ————- TAN FÁCIL ✨ y TAN Bueno 🤩 . . . . #salud #fitmeal #nutricionista #nutrition #bajardepeso #healthy #instahealthy #healthylife #realfooding #recetassaludables #recetas #sanoyrico #dieta #diabetes #sinazúcar #fibra #sinlactosa #singluten #majadahonda #fit #vegetarian #desayuno #merienda #madrid #realfood #huesitos #vegan