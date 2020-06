EEUU.- El alcalde de Nueva York confirma el arresto de su hija en las protestas y no descarta el toque de queda

NUEVA YORK, 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha confirmado este lunes que su hija es uno de los cientos de detenidos que ha habido durante el fin de semana en la ciudad en el marco de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd mientras era detenido la semana pasada en Mineápolis, asegurando que esta se comportó "pacíficamente".

Varios medios, entre ellos el 'New York Post', habían informado del arresto de Chiara de Blasio, de 25 años, el sábado por la noche en Manhattan por bloquear el tráfico en Broadway y negarse a retirarse como le pedían los agentes. Aunque la hija de De Blasio dio a los policías la dirección de la residencia del alcalde al ser detenida, en ningún momento se presentó como la hija de este, según las fuentes consultadas por este medio.

En rueda de prensa este lunes, De Blasio ha dicho que su hija le contó "la historia en detalle" y que "estaba actuando pacíficamente". "Quiero a mi hija (…) es un gran ser humano", ha subrayado el alcalde, defendiendo que "lo único que quiere es hacer el bien en el mundo" y "ver un mundo más pacífico y mejor".

"Admiro que estuviera ahí fuera intentando cambiar algo que considera injusto y que lo hiciera de forma pacífica", ha insistido el alcalde neoyorquino, que sin embargo que su arresto fue una "sorpresa". Pese a ello, ha agregado, "respeto a mi hija".

Por otra parte, De Blasio ha señalado que tiene previsto hablar con el jefe de Policía de Nueva York así como con el gobernador del estado, Andrew Coumo, la posibilidad de imponer el toque de queda. "Tenemos que verlo como una opción", ha señalado, según informa la CNN.

El alcalde también se ha pronunciado sobre algunos de los hechos protagonizados por agentes durante el fin de semana en la represión de las protestas en la ciudad, como el furgón policial que avanzó hacia los manifestantes o el agente que apuntó con su pistola.

En cuanto a este último suceso, ha sostenido que es "inaceptable" y ha prometido una investigación "inmediata". "A ese agente se le debería retirar la pistola y la placa hoy mismo", ha defendido De Blasio, precisando que será la investigación la que determine "consecuencias mayores".

Por lo que respecta al vehículo policial que avanzó hacia una multitud, ha precisado que también se está investigando. "No hay ninguna situación en la que un vehículo policial deba conducir hacia una multitud de manifestantes o neoyorquinos de ningún tipo. Es peligroso e inaceptable", ha sostenido.

El primer edil de Nueva York ha defendido que hay "algunos" policías que no deberían estar en el cuerpo igual que "hay algunos que usan la violencia cuando no deberían, que se muestran irrespetuosos con las personas a las que sirven, que albergan racismo en sus corazones". "Estas personas no deberían estar en la Policía y es nuestro trabajo sacarlas de ahí", ha recalcado.

La Policía de Nueva York ha informado este lunes de más de 200 arrestos, principalmente en Manhattan y Brooklyn, durante las protestas del domingo por la noche, que De Blasio ha resaltado que fueron mayoritariamente pacíficas. Además, al menos siete agentes han resultado heridos y una decena de vehículos han sufrido daños durante las protestas.