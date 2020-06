Trump declarará a la 'Antifa' como organización terrorista nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que incluirá a las organizaciones autodenominadas antifascistas en la lista de organizaciones terroristas en represalia por los disturbios ocurridos en las dos últimas noches durante las protestas por la muerte durante una detención del ciudadano afroamericano George Floyd.

"Estados Unidos de América va a designar a los 'antifa' como Organización Terrorista", publicó Trump a través de su cuenta oficial en Twitter.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020