La Reina Isabel II sale del confinamiento y da paseo a caballo en el castillo de Windsor

La reina Isabel II, de 94 años, salió este fin de semana por primera vez desde el comienzo del confinamiento a montar a caballo en las inmediaciones del castillo de Windsor, según unas fotografías divulgadas este lunes por los medios británicos.

La soberana fue vista a lomos del poni llamado "Balmoral Fern" en el terreno que rodea Windsor (a las afueras de Londres), tenida como su residencia favorita.

Es allí donde la monarca británica se ha aislado junto con su esposo, el duque de Edimburgo, de 98 años, y un reducido grupo de empleados durante el confinamiento impuesto por el Ejecutivo a finales de marzo para frenar a propagación del coronavirus.

🐴 The Queen is pictured riding Fern – a 14 year old Fell Pony – in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020