O.Próximo.- Gantz ordena al Ejército de Israel que se prepare ante la potencial anexión de zonas de Cisjordania

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, ha dado orden al Ejército para que "incremente los preparativos" de cara a la potencial anexión de zonas de Cisjordania, un plan que está sopesando el Ejecutivo pese a las denuncias de la Autoridad Palestina y la mayoría de la comunidad internacional.

El Ministerio ha señalado que Gantz tiene previsto nombrar a una persona que ejercerá como coordinadora entre las agencias gubernamentales, así como un "equipo conjunto" para reunir "recomendaciones a nivel operativo para los esfuerzos en la agenda para Cisjordania y la Franja de Gaza".

Pese a que Gantz no ha apuntado específicamente a los asuntos a abordar, sí ha dicho que se enmarcan en los "esfuerzos diplomáticos en la agenda para el asunto palestino", en referencia a los planes de anexión, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ya ha indicado que planteará a principios de julio la anexión de varias zonas de Cisjordania, incluido en valle del Jordán, amparándose en el conocido como 'acuerdo del siglo', la propuesta estadounidense para un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos.

El 'acuerdo del siglo' señala a Jerusalén como la capital "indivisible" de Israel, que retendría el control de las colonias judías y del valle del Jordán, mientras que Palestina tendría su capital en una zona de Jerusalén Este ubicada fuera de la barrera de seguridad instalada por Israel. Asimismo, niega el derecho al retorno a los refugiados palestinos.

El plan de anexión es además parte del acuerdo entre Netanyahu y Gantz para la formación de un Gobierno de unidad, que contempla que desde el 1 de julio se pueda presentar a votación "el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre la aplicación de la soberanía (en Cisjordania) para la aprobación del Gobierno y el Parlamento".

Estos planes por parte del Ejecutivo israelí llevaron al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, a anunciar la el 19 de mayo el fin de todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos, incluidos los de seguridad.

Por su parte, la Liga Árabe advirtió el 30 de abril que el plan del Gobierno de Israel para supondría "un nuevo crimen de guerra", tras una reunión extraordinaria a petición de las autoridades palestinas para abordar el asunto.