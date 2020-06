Tenis.-Rafa Nadal: "Estaré en Roland Garros si podemos jugar en condiciones óptimas y seguras para todos"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal tiene claro que sólo estará en septiembre en París para buscar su decimotercer título de Roland Garros si está garantizado el que puedan "jugar en condiciones óptimas y de total seguridad".

"No veo el futuro desde un punto de vista profesional sino desde uno médico y de salud. Si en septiembre podemos jugar en condiciones óptimas y de forma segura para los jugadores que vienen de todo el mundo y que todos puedan participar, sí, estaré allí", indicó Nadal este domingo en una entrevista a la cadena 'France 3'.

Sin embargo, recalcó que en este momento uno debe "tomar precauciones y tener responsabilidad a la hora de tomar las decisiones correctas para mantener a todos seguros y sanos en el tenis". "Es una situación muy complicada, donde no sabemos cómo evolucionarán las cosas. Todos esperamos encontrar una solución rápida para reanudar la actividad normal", señaló.

En este sentido, el manacorí aceptaría jugar sin público. "Es posible, el fútbol ya lo hace, pero si me preguntas si me gusta, la respuesta es no. No hay nada que reemplace la presencia del público y la energía que genera", confesó.

De momento, el número dos del mundo se encuentra "bien" tras poder v volver a los entrenamientos. "No pude salir de mi apartamento durante dos meses y, por suerte, recibí máquinas de pesas en casa para entrenar un poco y mantenerme en forma", apuntó el balear.

"Poco a poco, reanudé el entrenamiento, pero no los siete días a la semana. Es una vuelta muy gradual, muy lenta, con mucho cuidado y precaución. El objetivo es estar listo para el día en que podamos volver a jugar al tenis, que aún no lo sabemos", remarcó.

"Esto ha sido una situación muy difícil y que afecta a todos. Es una situación triste y desagradable de vivir, pero es necesario seguir adelante, mantenerse positivo y esperar que la situación mejore y que tengamos un futuro mejor. Aquí en Mallorca, afortunadamente, las consecuencias han sido menos dramáticas que en otros lugares, pero hay mucha gente y muchas familias que han sufrido este periodo tan complicado", sentenció Nadal sobre lo vivido durante esta crisis sanitaria.