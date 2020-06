Thalía se pasa a la música infantil

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Thalía siempre ha encontrado la manera de promover el valor de la familia con distintos proyectos especiales a través de su carrera. Esta vez estrena la segunda edición de su colección de música infantil, 'Viva Kids 2', un nuevo álbum lleno de colores, mucha diversión y música inédita, dedicada especialmente para los más pequeños de la casa.

Esta producción discográfica ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música. A diferencia de su primera edición, 'Viva Kids Vol.2' es un disco de 15 canciones completamente originales, compuestas por la misma Thalía junto con Marcela De La Garza y producidas por Armando Ávila.

Cada canción cuenta con historias alentadoras y sonidos muy emocionantes, para acompañar a los pequeños en sus aventuras del día a día. Thalía logra crear un universo fantástico con este álbum, reforzando cada tema con un colorido videoclip musical animado realizados por Nico (Nicotronick), donde también aparece entregando todo su talento y carisma.

"Me divierte muchísimo crear música para los más chicos. Cuando era pequeña, mis padres me cantaban y bailaban conmigo canciones que me trajeron muchísima alegría y eso es lo que quiero transmitir con este álbum. Como madre que soy, sé que en estos tiempos de cuarentena es difícil mantener a los niños motivados y siempre hay que reinventarse para animarlos a que estén activos", plantea la mexicana.

Y añade: "Mi intención es que las familias se unan y los niños se diviertan con todos los colores y la magia que traen estas canciones. Además, se me hizo increíble poder adelantar este proyecto para apoyar a todas las madres en su mes. Hace más de un año comencé a trabajar junto a mi equipo en el desarrollo de todas las facetas del álbum. Y, durante estos días de aislamiento social, nos pusimos las pilas y nos enfocamos, trabajando todos desde nuestras casas, para finalizarlo lo antes posible".

Cada historia dentro del álbum realmente busca traer inspiración y causar un impacto positivo en los niños. Dentro de él se encuentran canciones como "Mi No Cumpleaños", que habla sobre la alegría que trae celebrar cada día del año como si fuera una fiesta de cumpleaños; "Salto", que habla sobre las divertidas formas de acabar con los nervios; "Yo Puedo Sola", que envía un mensaje motivacional sobre el significado de crecer; y "Es Un Pedo", que está repleta de chistes y aborda un tema tabú de una forma graciosa que indudablemente traerá muchas risas para los niños de todas las edades.