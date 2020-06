Deben prohibir consumo de tabaco para evitar más contagios: especialista

Las autoridades deberán considerar prohibir el consumo de tabaco en cigarros convencionales, electrónicos y shishas, ahora que los restaurantes vuelvan a reaperturar, incluso cuando cuenten con una terraza, ya que su uso es altamente riesgo para contagiar de Covid-19.

En entrevista con Publimetro, el coordinador de la Clínica Médica de Urgencias de la Upaep, Eduardo López Villalobos explicó que el humo por si solo no transmite el virus, pero sí las gotas de saliva que salen acompañadas de éste y se dispersan a manera de spray.

En cuanto al uso de cigarros electrónicos y las conocidas shisas, indicó que además de que está comprobado que liberan sustancias tóxicas y cancerígenas en su uso, "es una de fluidos impresionante, sale mucho vapor de agua , humo, mediante esta forma de aerosol”, por lo que hace aún más riesgoso que la persona que lo esté ocupando, si está infectado con el virus lo va a transmitir.

Aunque se desconocen estudios serios sobre contagios por este medio, indicó que sin duda es un factor de contagio, pues se ha comprobado que una sola persona puede contaminar hasta tres mínimo y máximo hasta 400, por la multiplicidad del contagio.

Por ello, pese a que sólo se considera la apertura de restaurantes que cuenten con terraza, López Villalobos consideró que sigue siendo un verdadero peligro, ya que varios establecimientos no tienen buena ventilación y el uso de aire acondicionado también es un transmisor.

"Si lo llegaran a hacer se tiene que garantizar la sana distancia, ocupar una mesa y dejar dos libres, prohibir totalmente que se fume aunque estén en la terraza, así como reglamentar el aseo de los tratos porque es mucha gente la que ocupa los mismos", dijo.

El especialista recomendó a las autoridades ser más firmes y estrictos en las medidas que implementan, como en otros países que incluso ha habido "toque de queda".

"Dejar un poco lo de derechos humanos, pues no es justo para la gente que se está protegiendo que una persona que no le importa y no cree, esté perjudicando a más gente".

Además, señaló que es importante que las medidas se tomen con seriedad, ya que al no haber pruebas para todos está el riesgo de quienes no presentan síntomas sigan contagiando, principalmente los jóvenes que son los que por el sistema inmunológico fortalecido suelen no desarrollar síntomas de Covid-19.

Reconoció que al dar cifras más reales ayuda a disminuir el escepticismo que aún permea en la población, además avaló que el gobierno de Puebla haya evitado reactivar las actividades esenciales este 1 de junio, cuando se tiene el pico más alto de contagio en casi todo el país.

Urgen al Congreso Ley Antitabaco

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, Brahim Zamora Salazar, vocero del Odesyr, y José Luis Llanes Lagunes, de Codice, urgieron al Congreso local a que apruebe la Ley Antitabaco parada desde diciembre de 2019, ya que de acuerdo con informes de la Secretaría de Salud, el tabaquismo es una de las cinco comorbilidades registradas en los decesos por Covid-19.

Resaltaron la importancia de tener un marco jurídico homologado a nivel nacional para tener un mayor control en el consumo de tabaco y otros derivados, así como la definición de terraza que suele ser ambigua y no garantiza un espacio libre de humo.