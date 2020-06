Fútbol.- Sanidad no descarta la presencia de público en los estadios en la fase 3

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Sanidad no ha descartado al cien por cien la presencia de público en los estadios de fútbol durante la fase 3 y ha explicado que realizará una "evaluación de los riesgos" para confirmar si es posible que las gradas puedan presentar un porcentaje mínimo de ocupación.

"Hemos estado discutiendo algunas preocupaciones y algún aspecto clave como la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente porque no se puede ahora mismo", indicó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

"Sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en la fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará", añadió Simón al respecto, recordando que la medida de jugar sin espectadores fue tomada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y los propios jugadores para evitar la propagación de la COVID-19.

Preguntado por el factor campo de los equipos, Simón dijo que -obviamente- "no es uno de los temas" que tienen en la cabeza "a la hora de valorar los riesgos". "Repito, si existe esa opción y dependiendo de la evolución de la pandemia y cómo estén las comunidades autónomas en fase 3, lo podríamos plantear".

Además, Simón reconoció que "no sería justo que en unos campos hubiera público y en otros no", en función de que algunos territorios sí permitieran el público. Ha habido varios clubes que ya han solicitado a sus autoridades autonómicas poder jugar con público. Es el caso de Las Palmas y el Real Oviedo, de la Liga SmartBank.