Colombia.- Colombia rechaza la acusación de Cuba y asegura que es el ELN quien "irrespeta" las reglas del diálogo de paz

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, ha asegurado que es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quien "irrespeta" las reglas pactadas para el diálogo de paz, en respuesta a Cuba, que acusó al Gobierno colombiano de violar estas normas en el marco de la escalada de tensión entre La Habana y Washington.

Cuba ha acusado a Colombia de incumplir el protocolo a seguir tras la ruptura del diálogo de paz, que se desarrollaba en La Habana, por virtud del cual debía garantizar un "retorno seguro" del equipo negociador del ELN.

Desde que acabaron las conversaciones de paz, en enero de 2019, el Gobierno de Iván Duque ha pedido a Cuba insistentemente que extradite a los guerrilleros del ELN, algo a lo que la isla caribeña se ha negado y que ha servido a Estados Unidos, entre otras razones, para devolver al país a la 'lista negra' de quienes no ayudan en la lucha antiterrorista.

"Quien más irrespeta a Cuba es el ELN. Este grupo tenía unas condiciones para estar ahí y está violando los protocolos que tanto alega defender él mismo", dijo Ceballos en una sesión virtual ante el Congreso celebrada el martes.

El consejero presidencial subrayó que con ello el grupo armado también "está violando la buena voluntad" de Cuba. "Quien está violentando la buena fe manifestada por Cuba es el propio ELN", recalcó, según informa RCN Radio.

Además, aprovechó para expresar el agradecimiento del Gobierno a Cuba por sus esfuerzos a favor de la paz en Colombia, ya que ejerció de sede y país garante del diálogo con el ELN y del exitoso diálogo con las FARC. "Le agradecemos su apoyo para la paz", aseveró.

EL "ESPALDARAZO"

Por otro lado, se refirió a la polémica que han generado unas declaraciones en las que celebró como un "espaldarazo" de Estados Unidos a Colombia la inclusión de Cuba en dicha 'lista negra'.

Cuba ha exigido explicaciones a Colombia en este sentido, al deducir de las palabras de Ceballos que Bogotá proporcionó algún tipo de ayuda a Washington para confeccionar la lista de 2019.

"Yo no he hecho ninguna celebración", defendió Ceballos. "He hecho una declaración clara en la cual reitero lo que se dijo desde el primer momento del asesinato de los 22 cadetes, que es la solicitud que hace el Gobierno colombiano y sus jueces para que sean presentadas ante la justicia esas personas", insistió.

El diálogo de paz con el ELN arrancó en 2017 y se rompió en 2019 por el atentado perpetrado por el ELN con un coche bomba contra una escuela de cadetes de Bogotá. Duque exige como condiciones para volver a la mesa de negociaciones que la guerrilla libere a los secuestrados y cese su actividad criminal.