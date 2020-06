Desconecta.- Esta mujer encuentra un truco para cortar las uñas a un perro

MADRID, 03 jun. (EDIZIONES)

Cortar las uñas a un perro es una de las tareas más complicadas en lo que respecta al cuidado de una mascota. Tan complicada, como necesaria para garantizar el bienestar del animal.

Su dificultad no radica del todo en la técnica que se tiene que emplear para cortar las uñas. De hecho, el procedimiento es muy similar al uso de un corta uñas. El problema es controlar que el perro no se mueva para no hacerle daño.

Natalie Sweetapple, una mujer de Queensland, se las apañó para crear un invento que facilitara la tarea de cortar las uñas a su perro salchicha, Daisy.

A Natalie se le ocurrió la idea de crear una hamaca improvisada que sostuviera en el aire a Daisy y le permitiera tener las patas colgando de tal forma que no modificase su postura natural.

De esta forma, y con la ayuda adicional de un ayudante y un poco de mantequilla de cacahuete untada en la pared, la mujer consiguió su cometido en un plan 'win-win'.