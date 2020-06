Gobierno de Puebla ofrece aumento salarial de 14% a policías; rechazan acuerdo y continúa paro

El gobierno de Puebla ofreció un incremento salarial del 14% a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante una mesa de diálogo que sostuvo con parte de los inconformes; sin embargo, tras el segundo día de paro de labores y manifestaciones de los policías en el estado, lo rechazaron al argumentar que no satisface sus necesidades.

Este acuerdo fue anunciado al medio día a través de la cuenta de Twitter de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital; sin embargo, a la par se desarrolló otra manifestación de los policías afuera de Casa Aguayo y se mantenía el paro de labores en las instalaciones de la Policía Estatal.

Algunos de los uniformados desconocieron la negociación que se sotuvo con las autoridades dentro de Casa Puebla y un grupo de policías a quienes señalaron como los "consentidos del mandatario", dijeron que dicho aumento no satisface sus necesidades por lo que se pide homologar los salarios con los que tiene el Ayuntamiento de Puebla, pues mientras un policía de la capital percibe 12 mil 925 pesos siete mil 200 mensuales, además de otras prestaciones con las que ellos no cuentan.

"Nosotros estamos pidiendo una homologación conforme al tabulador del municipio, este 14% no satisface la necesidad que nosotros tenemos", dijo uno de los policías en entrevista con un canal televisivo.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que si habría un aumento salarial de dos dígitos y no del 3% como terascendió se había solicitado en un inicio, aunque dejó claro que sería un acuerdo general y no “con un grupo alentado por compañeros de la policía municipal” de aproximadamente 200 elementos que desde el inicio de la protesta rechazó el diálogo.

“Vamos a dialogar con el total de la policía y vamos a hacerles una propuesta de incremento salarial, el acuerdo que surja será entre el gobierno, la Secretaría de la Seguridad y la policía en su conjunto, si ellos se marginan y no participan no estarán, esperemos que se incorporen al diálogo porque ellos (200) no representan a la policía, les están ofreciendo otro tipo de apoyos, sabemos quiénes son”, dijo.

El tema escaló a acusaciones entre los gobiernos estatal y municipal, ya que se mencionó la injerencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales, a quien señalaron de auspiciar la manifestación que inició este 2 de junio , además de funcionarios y exfuncionarios.

Por su parte, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco señaló que las acusaciones y el acoso que el Gobierno del Estado ha emprendido en contra de su gobierno “es una clara expresión de violencia política de género”.