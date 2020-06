Reajusta estrategia en Jalisco ante incremento de casos de Covid-19

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, llamó la atención de nuevo a la ciudadanía por el relajamiento que se ha tenido de las medidas de aislamiento y el incremento de contagios y el riesgo que esto puede implicar y afectar la reactivación económica.

El gobernador informó que se harán ajustes en el Plan de Reconversión Hospitalaria y el Modelo de Vigilancia y Seguimiento Epidemiológico.

La detección de 322 casos y la muerte de 16 personas, a decir de Alfaro Ramírez, debe preocupar y al tiempo que solicitó a los ciudadanos que quien no tenga que salir, se queden en casa.

“Tuvimos la jornada más dura en lo que va de la pandemia, 322 contagios en un solo día, 16 muertos el día de ayer, la cifra más alta en lo que llevamos de esta crisis sanitaria. El número más alto que habíamos tenido en un día fue de nueve fallecimientos, desafortunadamente, ayer 16. Es muy importante para nosotros que la gente se dé cuenta y entendamos que esto es producto de lo que la sociedad dejó de hacer en los últimos 15 días. Estos contagios no se generaron ayer, ni se generaron el primero de junio, se generaron hace 15 días cuando aflojamos las medidas de aislamiento, cuando creímos que podíamos salir a la calle como si nada, si no entendemos esto, el riesgo que tiene Jalisco es muy alto”, explicó.

Reunido con el gabinete estatal de salud y a través de un mensaje difundido esta mañana en sus redes sociales, el mandatario explicó que la implementación del Plan Jalisco para la Reactivación Económica, así como la certificación de comercios para que comience a operar con restricciones, una vez certificados en la implementación de sus protocolos sanitarios, no debe ser motivo para que las personas lo tomen como un invitación a salir a las calles como si nada pasará.

“Necesitamos que la gente haga su parte, el Gobierno no ha aflojado el ritmo, el gobierno está trabajando todos los días, están concentrado en su trabajo, pero desafortunadamente nuestra sociedad, los jaliscienses sí aflojamos las medidas de aislamiento. Estamos a tiempo de corregir, estamos a tiempo de retomar el rumbo que llevábamos. Por eso quiero expresarles que lo que implica está etapa de reactivación gradual de nuestra economía no es salir a las calles como si nada. Lo que queremos y lo que estamos haciendo es que la gente que tiene la necesidad de trabajar pueda hacerlo, pero no confundamos esta idea con la idea de que regresó todo a la normalidad”, puntualizó.

Comentó que debido a los indicadores de las últimas horas, se evaluarán las acciones implementadas hasta el momento y se harán ajustes en el Plan de Reconversión Hospitalaria y en el Modelo de Vigilancia y Seguimiento Epidemiológico.

También se tendrá reuniones con presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara a efecto de tener un mejor manejo de los flujos de movilidad en las calles.