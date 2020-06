Alemania.- Merkel descarta por completo volver a presentarse a las elecciones para un quinto mandato en Alemania

BERLÍN, 4 (DPA/EP)

La canciller alemana, Angela Merkel, ha descartado este jueves por completo volver a presentarse a las elecciones para un quinto mandato tras pasar 14 años en el poder.

Al ser preguntada durante una entrevista para la cadena ZDF en plena pandemia de coronavirus, por cuya gestión ha sido alabada, Merkel ha asegurado rotundamente que no tiene intención de presentarse: "No, realmente no".

Sus palabras han tenido lugar después de que el ministro del Interior, Horst Seehofer, aliado conservador que, sin embargo, ha mantenido fuertes debates con la canciller, ha sugerido la posibilidad de un quinto mandato.

A principios de mayo, Seehofer indicó al diario 'Bild am Sonntag' que la idea había cobrado fuerza entre las "altas esferas" dado el liderazgo de Merkel frente a la pandemia.

Alemania ha registrado relativamente pocas muertes por coronavirus en comparación con otros países de Europa, como Italia, España o Francia, lo que se ha atribuido la alta tasa de test realizados, al tratamiento ofrecido y al alto número de camas en unidades de cuidados intensivos.

La canciller de 65 años llegó al poder por vez primera en noviembre de 2005. El país tiene previsto celebrar elecciones federales a finales de 2021.