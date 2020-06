Citarán a declarar a alcalde de Ixtlahuacán por deceso de reo

Luego del asesinato de un detenido en manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, el fiscal general del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solis Gómez, afirmó que el alcalde de esta demarcación, Eduardo Cervantes será citado a declarar por el incidente.

El presidente municipal, en entrevista radiofónica con Mario Muñoz y Jorge Octavio Navarro Notisistema, señaló que se le entregó a Fiscalía toda la información sobre el incidente ocurrido hace un mes y que costó la vida a Giovanni López.

El edil afirmó que los elementos implicados en el homicidio y la tortura no se encuentran detenidos y que fue la misma Fiscalía quien le dijo que no despidiera a los elementos.

“Cuando llega Policía Investigadora, ellos me sugieren que no los alerte (a los elementos responsables), que no los despida pues, en el sentido de que ellos la iban a caminar rápido (la investigación), para que se castigue a los responsables, cosa que yo consideré prudente”.

En rueda de prensa la noche de este miércoles, el fiscal estatal mencionó que en todo caso era responsabilidad del alcalde separar de su cargo a los agentes investigadores.

Todo se le proporcionó a Fiscalía, todo lo que ha pedido todo se le ha entregado (…) yo puse todo en manos de la autoridad correspondiente, que era mi responsabilidad y mi deber en ese momento. Si bien yo soy el presidente, yo no soy investigador”. Eduardo Cervantes, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos.

El edil mencionó que los agentes siguen trabajando, están en la corporación aunque desarmados, laborando en un corralón.

“Hablé con la policía investigadora, no puedo decir mucho por el sigilo del caso, pero no hay ningún balazo en el pie. La necropsia dice que es traumatismo creaneoencefálico, pero yo nunca he visto la necropsia”.

En una nueva rueda de prensa este jueves, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, afirmó que no se puede informar si las cámaras de seguridad de la cárcel documentaron la estadía de Giovanni en el lugar.

No obstante, en la misma rueda de prensa reiteraron que Giovanni no fue detenido por no usar cubrebocas. Lo señalan de haberse portado agresivo con policías y encontrarse bajo los efectos de alguna substancia.