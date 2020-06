Fuerzas armadas mantienen lealtad a la Patria y al Presidente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la lealtad de las fuerzas amadas, tanto de los integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), pues aseguró que no actúan sin consultarlo y destacó el hecho que los militares y marinos no pertenecen a las oligarquías del país.

En la segunda parte de la entrevista que le realizó el productor de televisión Epigmenio Ibarra, el mandatario federal aseguró que se ha cambiado la mentalidad de ambas instituciones para que su actuación se apegue al respeto de los derechos humanos.

“La mayoría de los generales de división son hijos del pueblo, la cúpula militar mexicana ni está vinculada ni convertida en una oligarquía, el soldado es pueblo uniformado, me han mostrado una gran lealtad, a México, a la patria y a las instituciones.

“También han asimilado y llevado a la práctica el respeto a los derechos humanos, hay quienes se preocupan o piensan que dimos una paso al militarismo, pero no es así, el Ejército así lo entiende y respeta al mando civil, todo se me consulta, no actúan sin consultarme, hay mucha lealtad”.

Durante la plática López Obrador también abordó el tema de la contratación de personal médico para combatir la pandemia de Covid-19, la entrega de apoyos sociales, la recuperación económica, cómo su gobierno combate las desigualdades sociales, entre otros temas.