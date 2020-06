Gobierno de Jalisco no parará hasta que se haga justicia a Giovanni López: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que no parará hasta que se haga justicia tras la muerte de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos, y agregó que el gobierno del Estado no tolerará abusos de autoridades, ni violaciones a los derechos humanos y que caerá todo el peso de la ley contra quien resulte responsable para que no quede como un caso más de impunidad.

Alfaro Ramírez dijo que a él también le duele, y le da rabia que pasen este tipo de situaciones: “Lo qué pasó es Ixtlahuacán de los Membrillos es una atrocidad producto de la actuación de la autoridad municipal. Hay que aclarar que no hubo ninguna participación de policías estatales en estos hechos. La Fiscalía del Estado Está terminando las investigaciones para saber qué fue realmente lo que sucedió y tendrá resultados en las próximas horas”, dijo.

Sin duda, la responsabilidad de gobernar es una de las tareas más difíciles, complejas y desgastantes. Mientras el gobierno trabaja a marcha forzada para evitar miles de contagios, de muertes y de desempleo a causa de la pandemia, aparece el lamentable suceso de Giovanni. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 4, 2020

El mandatario jalisciense aclaró que la Fiscalía no está investigando por qué se le detuvo a Giovanni (según la comisaría local fue por una falta administrativa y supuestamente por agredir a policías municipales), sino por qué lo mataron y quién lo mató. “Eso es lo más importante. No puede haber ninguna causa que justifique este brutal hecho”.

Enrique Alfaro mandó un mensaje a las corporaciones municipales y estatales: “En Jalisco no vamos a permitir abusos de autoridad y mucho menos que se violenten los derechos humanos. Las policías están para cuidar a la gente, para garantizar el orden público y la vigencia del Estado de derecho. Las consecuencias para quienes no lo entiendan serán graves”.

Por último, agregó: “Quiero decirles a las y los jaliscienses, de frente como siempre lo he hecho, que a mí también me duele, que también a mí me indigna y me da rabia que pasen estas cosas en México. Yo también quiero #JusticiaParaGiovanni y quiero justicia para todos los ciudadanos y haré todo lo que esté en mis manos para que eso suceda”, expuso.

Previamente, la Fiscalía Estatal afirmó en conferencia de prensa que citará a declarar el día de mañana al alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, para esclarecer los hechos.