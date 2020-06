'A mi también me da rabia que pasen estas cosas en México': Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, condenó la muerte de Giovanni López, joven que fue detenido el pasado 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos y falleció, por lo que aseguró que hará todo lo que tenga en sus manos para hacer justicia.

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador señaló la indignación que tiene debido al caso y aseguró que bajo ninguna circunstancia se tolerarán estos actos.

"Quiero decirles a las y los jaliscienses, de frente como siempre lo he hecho, que a mí también me duele, que también a mí me indigna y me da rabia que pasen estas cosas en México".

En un mensaje también expresó que no hubo participación de la policía estatal durante la detención de Giovanni.

"Lo que pasó en Ixtlahuacán de los Membrillos es una atrocidad, producto de la actuación de la autoridad municipal. Hay que aclarar que no hubo ninguna participación de policías estatales en estos hechos".

Aunque señaló que la detención fue por una falta administrativa, la investigación es para conocer la razón de la muerte y quien o quienes fueron los autores.

"Según el reporte oficial de la comisaría, la detención fue por una falta administrativa y por supuestamente agredir a los policías municipales, no por no usar cubrebocas, como se ha venido señalando. Pero hay que decirlo con claridad: No estamos investigando por qué se le detuvo, estamos investigando por qué lo mataron y quién lo mató. Eso es lo más importante. No puede haber ninguna causa que justifique este brutal hecho".

Por último, el mandatario aclaró que en Jalisco no se permitirán las violaciones a los derechos humanos.

"A las corporaciones municipales y también a la estatal, un mensaje muy claro: en Jalisco no vamos a permitir abusos de autoridad y mucho menos que se violenten los derechos humanos. Las policías están para cuidar a la gente, para garantizar el orden público y la vigencia del Estado de derecho. Las consecuencias para quienes no lo entiendan serán graves".

En Jalisco se reportaron distintas manifestaciones en las que exigieron justicia para Giovanni, en la que incendiaron patrullas como protesta.

La movilización comenzó a las 17:00 horas para exigir justicia después de que se viralizara el caso de presunta brutalidad policiaca.

