Tianguistas de "Los Lavaderos" desacatan al gobierno y se vuelven a instalar

Durante la mañana de este jueves comerciantes del tianguis “Los Lavaderos“, ubicado sobre la avenida Diagonal Defensores de la República de la capital poblana se instalaron pese a las restricciones del Gobierno Estatal de mantener cerrados los comercios no esenciales.

Los líderes comunicaron que tendrán las medidas estrictas de higiene, como el uso obligatorio de cubreboca, distancia entre los puestos y consumidores, así como instalación de lavamanos, de lo contrario no podrían vender.

“Cada puesto tendrá distancia de dos metros, son 417, vamos a reducir los espacios a cuatro metros por compañero y vamos a dejar dos meteros de espacios para una sana distancia entre puestos y puesto, cada uno debe tener cubreboca, gel, sanitizantes”, dijo el líder de los tianguistas en entrevista con un medio televisivo, Alfredo Lezama.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la organización conformada por más de 400 vendedores anunció a la ciudadanía que este jueves se abriría con todas las medidas sanitarias establecidas por la contingencia, tras ocho semanas de inactividad.

Cabe mencionar que hasta el momento el Gobierno del Estado no ha autorizado su apertura, al no ser considerada una actividad esencial, por lo que los tianguis no serían permitidos hasta después del 15 de junio.