Cultura.- El Capitán Kirk (William Shatner) quiere volver a Star Trek... con esta condiciones

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El icónico actor de Star Trek William Shatner, que interpretó originalmente al capitán James T. Kirk, ha abierto las puertas a su posible regreso a la franquicia. Eso sí, lo haría con una serie de condiciones, ya que como declaró en un tuit a principios de año, el papel de Kirk "está bastante bien desarrollado en éste momento".

En una entrevista con Metro UK, se le preguntó a Shatner cómo vería retomar su papel como el Capitán Kirk, de una forma similar a como Sir Patrick Stewart ha regresado en la serie Picard. El actor explicó que no se cierra a la posibilidad de volver a la franquicia "siempre que tenga sentido razonable y no sea sólo un cameo".

No. I think Kirk’s story is pretty well played out at this point. https://t.co/30qVk9uxKN

— William Shatner (@WilliamShatner) March 2, 2020