Cultura.- Hinds publican nuevo álbum: 'The prettiest curse'

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Tras dos primeros álbumes que situaron a Hinds no sólo como el grupo español más internacional, sino como una de las bandas de guitarras más reconocibles del circuito global, regresan con un álbum llamado a ser un antes y un después en la trayectoria de las madrileñas.

"The Prettiest Curse" (Lucky Number, 2020) mantiene las marcas de agua de sus dos primeros álbumes ("Leave Me Alone", de 2016; y "I Don't Run", de 2018), así como una capacidad innata para generar melodías de gran frescura e inmediatez.

Y este tercer álbum supone un paso adelante a la hora de incorporar nuevos matices y transversalizar una propuesta cada vez más panorámica e inclusiva.

Quitándose el sambenito de "grupo lo-fi", el cuarteto que integran Carlotta Cosials, Ana Perrote, Ade Martín y Amber Grimbergen ha contado para "The Prettiest Curse" -cuya portada es obra de Ouka Leele- con la producción de la estadounidense Jennifer Decilveo (Bat for Lashes, Beth Ditto, Albert Hammond Jr., Anne-Marie o The Wombats, entre otros).