Cultura.- John Dolmayan (System of a Down): "Trump es el mejor amigo de las minorías"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El batería de System of a Down, John Dolmayan, ha calificado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como "el mejor amigo de las minorías".

Y lo hace en plena ola de protestas contra el racismo en multitud de ciudades de todo el mundo tras la muerte de George Floyd, en un momento en el que 'Black Lives Matters' se ha convertido en lema mundial. Y en una semana en la que la industria musical se detuvo con el #BlackOutTuesday.

Para contener este movimiento, Trump ha llegado a declararse a sí mismo como el presidente de la ley y el orden, asegurando que podría movilizar al ejército si fuera preciso contra los manifestantes.

Es en este punto de controversia política y social cuando Dolmayan ha publicado en Instagram una imagen de Trump acompañada de uno de sus últimos tuits, en el que asegura que su administración es "la que más ha hecho por la comunidad negra desde Abraham Lincoln".

El propio Dolmayan ha escrito: "No permitamos que la narración que se está haciendo nos haga olvidar la verdad de esta declaración. ¡El presidente más atacado de la historia y el mejor amigo de las minorías! ¿No lo crees? Mira las estadísticas. Que no te guste no cambia la verdad".

Los planteamientos de Dolmayan resultan desconcertantes teniendo en cuenta que System of a Down siempre ha mantenido ideales de izquierdas y progresistas tanto en sus canciones como en sus declaraciones y publicaciones en redes sociales.

De hecho, recientemente el vocalista del grupo, Serj Tankian, afirmó que el tiempo de Trump ha terminado y apoyó las protestas animando a bloquear todas las calles en todas partes para forzar su dimisión. "Corre a tu búnker. Eres el primer presidente de Estados Unidos en asustar de esta manera a los ciudadanos", remarco Tankian en Instagram.

En este clima de aparente división en System of a Down, el propio Dolmayan criticó duramente a sus compañeros por no ser capaces de hacer un disco todos juntos en los últimos quince años. "Mi banda es estúpida y supongo que lo vamos a seguir siendo", aseveró.