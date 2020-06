México.- López Obrador pide "resolver los problemas mediante el diálogo" tras los disturbios en Jalisco

Ya hay tres policías detenidos por la muerte de Giovanni López, detonante de las protestas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este viernes a los manifestantes en Jalisco "resolver los problemas mediante el diálogo", tras los disturbios registrados la noche anterior por la muerte de un hombre detenido por la Policía por no usar la mascarilla para evitar el contagio de coronavirus.

Cientos de jóvenes se congregaron el jueves por la noche en el centro de Guadalajara, la capital de Jalisco, para protestar por la muerte de Giovanni López, un obrero de 30 años, tras ser detenido por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Los hechos se remontan al 4 de mayo cuando, según un vídeo difundido por el periódico mexicano 'Milenio', hasta diez agentes "golpearon y sometieron" a López, que "al día siguiente apareció muerto". La familia de la víctima recogió su cuerpo en el Hospital Civil de Guadalajara, "donde confirmaron que murió por traumatismo craneoencefálico, tenía huellas de tortura y una herida de bala en la pierna izquierda".

De acuerdo con la familia, el alcalde Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, a través de otra persona, se puso en contacto con ellos para pedirles no hacer público el vídeo de la detención a cambio de 200.000 pesos mexicanos (unos 8.000 euros). Por su parte, el regidor local asegura que no estaba al corriente de los detalles del suceso.

Durante las protestas del jueves por la noche, algunos manifestantes intentaron pintar la sede del Palacio de Gobierno de Jalisco desatando un enfrentamiento con los agentes que provocó daños en varios coches patrulla y en las instalaciones estatales y se saldó con cerca de 30 detenidos.

"Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y no con el uso de la fuerza. Soy partidario de la no violencia", ha dicho López Obrador en su rueda de prensa de este viernes.

El mandatario mexicano ha pedido evitar protestas como las que se han vivido estos días en Estados Unidos por la muerte del afroamerciano George Floyd a manos de un policía blanco. "No lo deseamos. Llamo al pueblo (…) a que se actúe por la vía pacífica", ha insistido.

POLICÍAS DETENIDOS

El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, ha anunciado este viernes que tres agentes han sido detenidos por la muerte de López: "el comisario, un policía y un mando medio". "Seguiremos trabajando en otras órdenes de aprehensión", ha avanzado.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha informado de que el estado tomará el control de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, según recoge la prensa mexicana.

Solís también ha avanzado acciones contra los responsables de los disturbios de la última noche. En concreto, ha revelado que la Fiscalía de Jalisco intenta identificar al manifestante que prendió fuego a un agente durante la protesta para que "pague por lo que hizo".

Alfaro ha defendido la labor de la Policía –"Actuó con toda prudencia"– y ha advertido de que no tolerará una segunda noche de disturbios. "No se van permitir mas actos de violencia, así como tienes el derecho de protesta tienes el derecho de vivir tranquilo", ha sostenido.

DISPUTA CON EL GOBERNADOR

El gobernador de Jalisco, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), ha iniciado además una batalla política con López Obrador, a cuya formación, el Movimiento para la Regeneración Nacional (MORENA), ha acusado de orquestar los altercados.

"Detrás de todo lo que está sucediendo hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco. (…) Le pido al presidente de la república que le diga a su gente, (…) son ellos los que han generado todo lo que estamos viviendo", dijo el jueves en un vídeo.

López Obrador le ha contestado este viernes, aclarando que no quiere que se retracte, sino que aporte pruebas de tal acusación. "El que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable", ha afirmado.

No obstante, al mismo tiempo ha subrayado que no quiere "pelas" con ningún gobernador. "Tenemos interés en enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, a eso me dedico, y no soy hipócrita, porque no soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano", ha remachado, de acuerdo con 'El Universal'.