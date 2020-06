UE.- El BCE defiende que las compras extraordinarias contra el Covid-19 ya han demostrado ser efectivas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Banco Central Europeo (BCE) ha subrayado que su programa de compras extraordinarias de activos contra la pandemia del Covid-19 (PEPP) ya ha demostrado ser una "herramienta efectiva" con respecto a aliviar las condiciones financieras de la zona euro.

"En el entorno actual de elevada incertidumbre y estrés asociado en los mercados financieros, el PEPP ya ha demostrado ser una herramienta efectiva de política monetaria al apoyar la estabilización de los mercados y revertir las dinámicas adversas de las condiciones financieras", ha explicado el economista jefe del BCE, Philip Lane, en una entrada del blog del instituto emisor publicada este viernes.

Este jueves, la autoridad monetaria decidió expandir la potencia de fuego del programa PEPP en 600.000 millones de euros, por lo que la cuantía total se eleva a 1,35 billones de euros. También se extendió el periodo para realizar compras netas hasta junio de 2021 y el límite para reinvertir los vencimientos hasta diciembre de 2022.

El irlandés ha justificado esta expansión en el volumen de compras en dos factores. Por un lado, el BCE considera que, sin una respuesta adecuada, los efectos negativos de la pandemia plantean una "amanaza" a medio plazo para la estabilidad de precios.

Además, las condiciones financieras siguen siendo más duras que en el periodo previo a la pandemia y, aunque las condiciones de los mercados han mejorado, la situación sigue siendo frágil. "Esta fragilidad subraya la continua necesidad para el banco central de ser flexible y ejercer una función de estabilización del mercado en la medida que sea necesaria", ha indicado Lane.

En un sentido similar se ha expresado este viernes el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien ha afirmado que las medidas adoptadas el jueves responden a la creciente amenaza de deflación en la zona euro.

De Cos también ha asegurado que todavía no se ha discutido la posibilidad de comprar bonos que caigan por debajo de una calificación de grado de inversión, conocidos como 'ángeles caídos'. "Obviamente, no significa que no lo discutiremos en el futuro", ha apuntado en una entrevista con 'Bloomberg' recogida por Europa Press.