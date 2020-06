Caminaba hacia frontera con México y en la maleta que arrastraba llevaba 99 mil dólares

El contenido de los equipajes puede ser de lo más curioso e, incluso, ilegal. Así sucedió en la frontera de Estados Unidos y México, cuando un hombre fue detenido porque llevaba 99 mil dólares en efectivo en una maleta.

El diario californiano La Opinión informó que "se trata de un ciudadano norteamericano, de 26 años, a quien le incautaron los fondos porque no declaró que llevaba esa cantidad de dinero. El monto no fue reflejado en la declaración de aduanas".

El hombre intentó atravesar la frontera hacia México caminando, afirmó el diario. Los funcionarios del puesto fronterizo lo escogieron para una revisión al azar en el Puente de Veteranos. "Llevaba los billetes en varios fajos, de distintas denominaciones", agregaron.

La Opinión agregó que el hombre "es residente de la ciudad de Brownsville". La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inició una pesquisa para determinar el origen del dinero.

Aunque no es un crimen sacar esa cantidad de dinero de los Estados Unidos, hay que cumplir una serie de requisitos. Debe hacerse una declaración certificando el origen lícito de los fondos.

El viajero quedó detenido mientras dure la investigación. Las organizaciones delictivas, en ocasiones, utilizan a ciudadanos norteamericanos para llevar dinero de un lado a otro, algunas veces ligado a ilícitos.

En otra detección, agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron, en una embarcación apagada, un grupo de ilegales que querían burlar los controles. "Los agentes recibieron la información de la incursión de la lancha", informaron en su cuenta en Twitter.

On May 16, a partner agency spotted a lights out vessel near the US/Mexico sea border & relayed the info to San Diego-based AMO agents. The agents approached the vessel, which was dead in the water, arrested 1 suspect, apprehended 9 Mexican nationals & seized the boat. pic.twitter.com/CxUgh1k4Vd

— CBP AMO (@CBPAMO) June 5, 2020