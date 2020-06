Ellos son quienes supuestamente habrían causado la muerte de Giovanni

El gobernador de Jaisco, Enrique Alfaro, difundió en sus redes sociales las fotografías de tres personas, quienes supuestamente habrían participado en la muerte de Giovanni López en Ixtlahuacán,

“Estas tres personas pertenecían a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, de la que hemos tomado control. Hoy están detenidos por su presunta participación en la muerte de Giovanni López”, expresó el gobernador.

En su mensaje ratificó su compromiso de hacer todo lo que esté a su alcance para que el joven tenga justicia, con lo cual cada uno de los responsables recibirá el castigo que merece.

“Como ya lo he dicho, un cubrebocas no tuvo que ver, pero como también lo he dicho: no importa el motivo de una detención, no hay justificación alguna para violar los derechos de nadie. Les doy mi palabra: esta muerte no quedará impune”.

Foto: Especial

Foto: Especial