Enrique Alfaro retira cargos contra manifestantes detenidos el jueves

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que decidió retirar los cargos en contra de los jóvenes detenidos el jueves pasado en la capital del estado, quienes se manifestaron para exigir justicia por la muerte de Giovanni López, ocurrida a manos de policías municipales de Ixtlahuacan de los Membrillos.

También condenó las agresiones de policías ministeriales en contra de otro grupo de manifestantes la tarde del viernes.

Asimismo, insistió en que los intereses creados desde los “sótanos del poder en la Ciudad de México y del crimen organizado” quieren desestabilizar a su gobierno, al hacer que la entidad continúe en una escalada de violencia.

“El gobierno trabaja para garantizar justicia a Giovanni, este asunto está en proceso y no vamos a fallar, los policías involucrados que actuaron el viernes están detenidos, vamos a hacer una investigación a fondo, no fue una instrucción del gobierno del estado, por lo que pudo haber venido de grupos que quieren que Jalisco siga en esta ola de violencia.

“Por eso tomé la decisión de retirar los cargos contra los muchachos que se manifestaron el jueves, he dicho que me duele mucho ver los abusos de los policías hacia los ciudadanos, así como de quien agreden a los policías, no podemos permitir que la violencia siga”.

Sobre las denuncias en redes sociales por la presunta desaparición de manifestantes que marcharon el viernes, el mandatario estatal expuso que las autoridades han ido a los domicilios para verificar esta situación, además que no se ha presentado ninguna denuncia formal por esto.

“Están circulando nombres de jóvenes que no aparecen, estamos revisando uno por uno sus domicilios, vamos a agotar esa lista, hasta ahora en la fiscalía no hay una sola denuncia por desaparición, pero no nos vamos a estancar ahí, vamos a hacer una revisión de todos los nombres aparecidos en redes sociales para garantizar que no haya un solo joven desaparecido”.

