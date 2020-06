Fútbol.- Luis Enrique recuerda la Champions de Berlín: "No he estado más nervioso en mi vida como entrenador o jugador"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, recordó este sábado la 'Champions League' conquistada en 2015 con el FC Barcelona y aseguró que nunca estuvo "más nervioso" en su "vida como entrenador o jugador" antes de la final que disputaron contra la Juventus de Turín en el estadio Olímpico de Berlín.

"Fue una final inolvidable. No he estado más nervioso en mi vida como entrenador o como jugador. Esperaba que me iba a tranquilizar, pero tenia una tensión interna difícil de gestionar", dijo Luis Enrique en declaraciones a Barça TV recogidas por Europa Press.

"No sólo me quedo con la final, también con la fase de clasificación y los partidos de la liguilla. Aún y ser un camino duro, en ningún momento el Barça estuvo eliminado de esa Champions", añadió el técnico asturiano, que desveló la charla previa al partido contra los italianos. "Les dije: 'Imaginad que estamos en la charla de la Juve y os estoy hablando del Barça, estaríais 'cagaos''. Al menos una sonrisa les desperté".

Además, Luis Enrique recordó que el primer gol, obra de Ivan Rakitic, fue "una inyección de moral". "Con ese gol, el rival dice: 'Estos empiezan en serio'. Es algo que caracteriza al Barça y de lo que estamos orgullosos todos los culers. Luego, el gol de Suárez no fue el que más celebré en mi vida, porque fue el tercero. Con el 2-1 lo celebras, pero piensas que queda mucha tela que cortar", admitió.

"Es lo más bonito que puede vivir un jugador, un entrenador, un aficionado: ganar la 'Champions' y ganar el triplete. Fue la segunda vez en la historia del Barça. Eso explica el club que tienes. Lo más bonito es ver lo feliz que haces a tanta gente", indicó el seleccionador español, que subrayó la grandeza del equipo por encima del tridente que formaban Messi, Suárez y Neymar.

"La grandeza de ese tridente no es su nivel futbolístico, es la capacidad que tuvieron como personas para poner por delante el interés del equipo al individual. Era una plantilla unida y comprometida. Pero no solo eran Suárez, Neymar y Messi. Detrás había unos jugadores espectaculares. Casi una selección mundial", aseguró.

"SE TIENEN QUE DAR MUCHAS COSAS PARA CONSEGUIR UN TRIPLETE"

Por otro lado, Luis Enrique explicó que los jugadores fueron "lo suficientemente inteligentes para entender que la 'Champions' es bonita, pero es más bonita si le puedes añadir la Liga y la Copa. Se tienen que dar muchas cosas para conseguir un triplete y cuando se dan simplemente hay que disfrutarlo", comentó.

Por último, repasó las imágenes de la rúa de celebración por las calles de Barcelona y dijo que fue "impresionante, maravilloso". "Pero no sólo es un día. Es el día de la final, el día después, todo el verano lo feliz que va la gente con su camiseta del Barça", finalizó Luis Enrique.