Tenis.-Muguruza: "Roland Garros es un sueño, me llevó un tiempo asimilarlo"

La tenista española Garbiñe Muguruza repasó este sábado su título en Roland Garros en 2016, el que fue además su primer 'Grand Slam', como un escenario con el que sueña cada niño en España y que le llevó "un tiempo asimilar".

"Creciendo en España, jugando en tierra, Roland Garros es el sueño de cada niño. Los españoles que lo han ganado, cuando estás entrenando te dicen 'imagina que es el punto del torneo de Roland Garros', desde pequeña tienes estos mensajes", dijo la exnúmero uno del mundo en una charla 'on line' con los medios del torneo.

"Siempre soñé en ganarlo y cada año veía que iba mejorando, también en el torneo iba mejor cada año y de repente, final y título. La mejor final posible contra Serena y jugué un partido increíble", añadió, recordando aquel primer 'grande'.

La campeona reconoció que le costó ver como real aquel éxito en París. "Después de las dos semanas del torneo estás vacía y hay que cumplir con muchos compromisos. La gente me pregunta si acabé con París y apenas tuve fuerzas para cenar", confesó.

"Volví a jugar rápido pero fue un sentimiento raro, me costó un tiempo, incluso cuando volví a la pista pensaba 'vaya he ganado un 'Grand Slam'. Me llevó un par de semanas asimilar que era verdad. Te da la confianza de que puedes hacerlo, es una prueba de que podías", añadió.

Por otro lado, Muguruza habló sobre su interés en el mundo de la moda, donde incluso no descarta verse después de su carrera de tenista. "Disfruto de hacer cosas fuera de mi trabajo, no soy modelo, pero cuando trabajo con Vogue me siento como una estrella del cine", explicó.

"Estoy totalmente centrada en el tenis, pero como me gusta la moda, siempre tengo algo que decir sobre la ropa de los torneos, a veces digo demasiado, pero de manera constructiva", añadió.