Protestan por detención de dos comandantes de la Fiscalía de Jalisco

Familiares de dos comandantes de la Policía Investigadora, a quienes acusan de haber dado las órdenes el pasado viernes de realizar detenciones arbitrarias y privaciones de la libertad para evitar el arribo de una protesta a las instalaciones de la Fiscalía el pasado viernes, se manifestaron este domingo afuera de la residencia del gobernador en Casa Jalisco.

Los familiares fueron acompañados de agentes de la Policía Investigadora que luego se manifestaron afuera del edificio de la Fiscalía en la calle 14 de la Zona Industrial.

Denunciaron que las ordenes fueron de mandos superiores e incluso involucran al fiscal estatal, Gerardo Octavio Solis Gómez, de tener conocimiento y que los dos comandantes, Salvador Perea y Raúl Gómez Mireles son los chivos expiatorios.

“A mi como defensor no me han permitido ver a mi cliente, hay irregularidades, completamente, esto lo están haciendo precisamente para generar, dejarlos a ellos aislados, hacer lo que ellos quieren. Nos enteramos por ahí de buena fuente que están tratando de presionar al comandante Perea para que el acepte la responsabilidad, por esos es lo que no dejan participar a ningún defensor”, señaló Oscar Arturo Diaz Torrejón, abogado defensor.

Las esposas de los comandantes señalaron que no han podido entablar comunicación con los agentes desde el pasado viernes y que se han enterado que se encuentra bien por otros agentes de la Fiscalía que son sus compañeros.

La protesta se trasladó posteriormente a las instalaciones de la Fiscalía en la calle 14.