Comparece alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos por asesinato de Giovanni López

Aunque debía presentarse desde el pasado viernes, este lunes acudió a rendir declaración el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, por el incidente de abuso policiaco donde fue asesinado Giovanni López de 30 años de edad a principios de mayo.

El funcionario llegó a las instalaciones de la Visitaduría de la Fiscalía estatal en la calle Rafael Camacho y Tamaulipas en la colonia Observatorio de Guadalajara cerca del mediodía, acompañado de dos litigantes.

Ingresó sin registrarse hasta la oficina del Ministerio Público y antes de meterse ofreció unas palabras a los medios de comunicación y justificó su ausencia el pasado viernes:

“No, me siento bastante tranquilo, yo vengo aquí a comparecer. Les pido una disculpa, el viernes no les pude notificar por qué no podía estar aquí, hubo motivos de agenda, fue mucha la premura. En tiempo y forma le avisé al Ministerio Público. Insisto, una disculpa por lo avisarles a ustedes que no iba a estar aquí,.

Según los testimonios de familiares, el alcalde tuvo conocimiento en todo momento de la agresión de policías en contra de Giovanni e incluso lo acusado de querer sobornar a la familia pidiendo que guardaran silencio sobre el incidente, posteriormente amenazándolos.

La comparecencia se extendió por tres horas y los litigantes del abogados informaron que se le cuestionó al edil sobre los casos de abuso de autoridad y la muerte de López.

La defensa pidió que la declaración del edil pudiera desarrollarse de forma diferida.