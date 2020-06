Poblanos desafían al Covid-19; suman 488 casos durante el fin de semana

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que durante las últimas semanas han notado en la sociedad un comportamiento de desafío frente al Covid-19, lo cual provoca un estado complicado para hacer frente al virus, esto al dar a conocer que durante el fin de semana 488 poblanos más se contagiaron.

En rueda de prensa, el mandatario poblano insistió a los habitantes a cuidarse y no tardarse en llegar a los hospitales pues dijo que aún hay casos de personas que a pesar de que presentan síntomas relacionados con la enfermedad no se quieren hacer la prueba y recibir atención médica.

“Esa cultura del yo me curo solo, a mi no me pasa nada, no, el Covid es de adeveras y si no se atiende puede provocar la muerte, si se atiende a tiempo no provoca la muerte, en Puebla los servicios de Salud están funcionando de manera suficiente”, comentó.

A su vez, el titular de la Secretaría de Salud, Humberto Uribe Téllez detalló que de viernes para sábado se registraron 262 casos positivos, de sábado para domingo 153 y este lunes se registraron 73; mientras que están en proceso 160 muestras en el laboratorio estatal. Mientras que ocho municipios más se suman a los 134 afectados, de los cuales, 76 tienen casos activos.