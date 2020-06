Hay mujeres desaparecidas que se van con el novio: Barbosa

Al ser nuevamente cuestionado sobre las personas desaparecidas en Puebla y si estaría a favor de la implementación del protocolo Alba para su pronta búsqueda, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta indicó que en la mayoría de los casos denunciados, las personas aparecen a los “2, 3, 4 días” y en otros la Policía Ministerial las encuentran “con sus novios”.

El mandatario insistió en que regularmente los familiares acuden a reportar la desaparición de alguien cuando no llega a dormir a casa y aunque aparezca al siguiente día, ya no van a informar al ministerio público que fue localizado, por lo que evitó pronunciarse sobre la propuesta del Congreso Local para utilizar el protocolo Alba en la búsqueda de niñas y mujeres que no regresan a sus hogares.

“La mayoría de las denuncias de desaparecidos son casos de personas que no desaparecieron, que se ausentaron por un periodo muy simple y el tiempo en que no tuvieron contacto con sus familiares fue brevísimo, también ha habido casos reales y casos en donde la Policía Ministerial ha encontrado a las personas declaradas como desaparecidas pues con su novio en algún lugar en la misma ciudad”, dijo en conferencia de prensa.

Desde mayo, la iniciativa para promover por ley dicho protocolo es promovida por la diputada del PES, Mónica Lara Chávez, misma que quedó en análisis en la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Puebla.

El Protocolo Alba se activa al instante que se reporta la desaparición de la niña, adolescente o mujer y desde ese momento se inician las labores pertinentes para su localización, no se desactiva hasta encontrar a la persona.