Retiran cargos contra otros 6 detenidos en protestas de Guadalajara

A través de un video publicado en redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que por última vez retirará cargos contra jóvenes detenidos por actos violentos durante una manifestación, ocurrida el pasado sábado.

Alfaro aclaró que los jóvenes detenidos el sábado no son los mismos detenidos en las protestas de jueves y viernes, quienes fueron liberados como un primer paso y una muestra de voluntad para evitar una mayor escalada en la violencia en el estado. "Se dio este primer paso, quedaron libres todos los detenidos de jueves y viernes y el sábado hubo otro grupo de jóvenes que fueron a agredir a policías y a causar destrozos".

Manifestaciones en Jalisco como parte del movimiento #JusticiaParaGiovanni / Foto: Cuartoscuro

"No hay que confundir las cosas. No es que queden 6 jóvenes que fueron detenidos el jueves y viernes. Son jóvenes que fueron detenidos el día sábado, después de que se había dado esta muestra de voluntad para evitar que la escalada de violencia siguiera en el estado", aseguró en el video publicado en su cuenta de Twitter.

"Por eso, en este momento estoy tomando la decisión de una vez más, y por última vez -por última ocasión y no lo digo en ánimo de amague- de levantar los cargos contra jóvenes detenidos por hechos cometidos el día sábado. No fueron detenidos ni el jueves ni el viernes. He decidido levantar los cargos para que queden de inmediato en libertad", añadió.

Es momento de cambiar de página

Para el gobernador Alfaro, este es momento "de dar vuelta a la página", ya que "Jalisco necesita levantar la cabeza y ver para adelante". Aseguró que se pueden dejar "cabos sueltos porque sigue habiendo intereses que buscan desestabilizar al estado. Necesitamos actuar con sensatez y responsabilidad".

Manifestaciones en Jalisco sobre el movimiento #JusticiaParaGiovanni / Foto: Cuartoscuro

"En Jalisco no se va a tolerar la violencia como una forma de manifestación. No volverá a haber de mi parte una consideración para quienes usen la violencia para manifestar sus ideas. Tomo esta decisión consciente del justo reclamo que puede haber de nuestras corporaciones por liberar a jóvenes que los han atacado. Quiero pedirles su solidaridad. Yo sé que los policías de Jalisco son gente comprometida que van a entender las razones detrás de mi decisión".

Finalmente, Alfaro también pidió actuar pensando "en el bien del estado". "Entendamos que esta historia va a terminar cuando los culpables de la muerte de Giovanni paguen las consecuencias de sus actos y cuando los policías que levantaron jóvenes de manera indebida también paguen las consecuencias de sus actos. Hoy están detenidos los responsables en ambos casos", concluyó.