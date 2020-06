YoSoyBOA, el movimiento en redes para sumarse a la oposición

El gobierno federal informó sobre la existencia de un supuesto documento perteneciente a un Bloque Amplio Opositor (BOA) a su gobierno, uno de sus objetivos sería quitarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados, así como revocar su mandato en 2022, aunque reconoció que no tiene la certeza de esto.

Sin embargo, consideró que al darlo a conocer sus opositores quizá corroboren su veracidad, según lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos de los integrantes de esta bloque opositor serían los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, así como líderes empresariales, entre otros.

En Twitter esta noticia se volvió tenndencia, con más de siete mil tuits, en los que se usaron las etiquetas #TodosSomosBOA y #YoSoyBoa, la cual usaron figuras de la política, pero también ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno de López Obrador.

Desde luego me deslindo de esa falsa versión apócrifa, "producida" en la casa del herrero.(segob).

No hay duda yá estamos en campaña, unos y otros.

Que gane MX y lo mejor para MX y los Mexicanos.

El engaño de hoy (hoy) y los datos duros, al dia de hoy,

no son muy con-Vincentes.

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 9, 2020