AMLO entregó documento BOA porque "la política es asunto de todos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la polémica creada por el documento "Rescatemos a México", el cual fue presentado en la conferencia matutina del 9 de junio y es atribuido a un grupo denominado "Bloque Opositor Amplio (BOA)".

Cuestionado sobre por qué fue dado a mostró el documento, a pesar de desconocer su autenticidad y procedencia, López Obrador explicó "lo que hice fue dar a conocer el documento que me entregaron, son dos. Sí entregaron los dos, ¿verdad?"

Añadió que "no afecta en nada. El que no tiene injerencia en ese asunto, pues ¿qué le preocupa? Yo lo di a conocer porque me lo entregan y mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Qué voy a andar guardando yo documentos. Los comparto porque, además -volviendo a la política- es asunto de todos, antes la política era asunto nada más de los políticos. Entonces, yo tengo que estar informando a la gente constantemente".

Aseguró que "es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano. Lo que no debe de existir es la hipocresía".

Rechaza espionaje, "no son tiempos de García Luna"

Para López Obrador, la "llegada" del documento no fue motivada por espionaje, como lo señaló el ex presidente Calderón. "Me llega el documento, lo veo y yo ya sé que tienen ellos un propósito, que es combatirnos políticamente y que si se agrupan y que si se ponen de acuerdo, y además lo expresan".

