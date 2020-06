Murió un surfista en Australia por ataque de un tiburón blanco

Un surfista de 60 años murió luego de un ataque de tiburón en Australia. Ocurrió en Queensland, cuando el hombre se internaba en el mar en una tabla. El escualo lo atacó y el surfista murió desangrado.

La Vanguardia publicó que la mayoría de las lesiones que recibió el surfista fueron "en la parte posterior del muslo izquierdo. Las heridas fueron graves y el surfista luchó por su vida contra el tiburón", agregaron.

Al herido lo sacaron del agua y trataron de auxiliarlo en la orilla. Lamentablemente las heridas eran demasiado grandes y el hombre murió en la orilla de la playa. Las autoridades cerraron las playas cercanas, mientras encontraban al animal.

Las autoridades de protección de vida silvestre en Australia iniciaron el monitoreo de las playas. El tiburón blanco fue localizado y se mantuvieron cerradas las playas durante la presencia cercana del animal.

El Servicio de Salvavidas de Queensland informó que "el ataque de tiburones se produjo en Salt Beach". Esta playa, de gran belleza escénica, es uno de los principales atractivos turísticos de Queensland, y está localizada al sur de Brisbane.

#UPDATE – #SaltBeach – LS46 is now returning to base. While on scene they did locate a shark in the area. https://t.co/VGSzyLq80f pic.twitter.com/sliJ2wA3E9

Durante 2020 se han producido tres ataques mortales de tiburones en Australia. La Vanguardia informó que "un agente de parques y vida silvestre murió en abril, en la Gran Barrera de Coral. Un buzo murió, en enero, cerca de Esperance".

Australia ha ido minimizando las restricciones de la cuarentena, pero mantendrán algunas medidas de distanciamiento social en todo el país. El coronavirus ha registrado 7.276 casos en ese país, mientras que se han producido 102 decesos, cuenta la Universidad John Hopkins (Estados Unidos) en su mapa interactivo.

Las autoridades han hecho una serie de recomendaciones para los surfistas que vuelvan al agua. "Mantener el distanciamiento social, la higiene personal, evitar todo contacto físico y asegurarse que su club cumpla con la aprobación del servicio de salvavidas", pidió esa organización en su cuenta Twitter.

Restrictions may be easing, but the safety of our members and the public is of utmost importance.

As we return to surf sports, please continue to

✅Practice social distancing,

✅Avoid all physical contact

✅Maintain personal hygiene

✅Ensure your club has approval from SLSQ pic.twitter.com/DHhAheArdP

— Surf Life Saving Queensland (SLSQ) (@lifesavingqld) June 5, 2020