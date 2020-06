Madre rompe en llanto e implora justicia por la muerte de su hijo a manos de policías

La madre de un menor de 16 años presuntamente asesinado a balazos por policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa en Oaxaca, rompió en llanto y exigió justicia por su hijo, quien había salido a comprar un refresco a una tienda cuando fue detenido y agredido por los uniformados.

El incidente ocurrió la noche del pasado 9 de junio, cuando Alexander acudía con otros dos jóvenes a un comercio ubicado cerca de una gasolinera y fue detenido por elementos de la Policía Municipal que viajaban en una patrulla con el número 023, ellos confundieron al joven con un delincuente; Alexander se asustó e intentó correr pero los policías inmediatamente le dispararon mientras que otro chico de nombre Carlos también fue herido en el percance y su estado de salud es grave.

#JusticiaParaAlexander #JusticiaParaChander

ALEXANDER NO MURIÓ, LO MATÓ LA POLICÍA. ALEXANDER NO MURIÓ, LO MATÓ LA POLICÍA. ALEXANDER NO MURIÓ, LO MATÓ LA POLICÍA. ALEXANDER NO MURIÓ, LO MATÓ LA POLICÍA. ALEXANDER NO MURIÓ, LO MATÓ LA POLICÍA.pic.twitter.com/qSJYJqCKA3

— 𝑱𝒆𝒔𝒔𝒊𝒄𝒂 ᵔᴥᵔ (@jessicxrx) June 11, 2020