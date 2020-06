Video viral: un dron capta la más inmensa colonia de tortugas marinas en Australia

Una gigantesca colonia de tortugas marinas fue captada sobre la Gran Barrera de Coral de Australia. Los expertos han calculado que en las imágenes que se volvieron video viral, navegaban juntas cerca de 64 mil especímenes.

El material, que se volvió video viral, se popularizó en las redes sociales. En solo un día, en la plataforma Youtube, recibió cerca de 29 mil reproducciones. También se detalló que la especie captada por el dron es la tortuga marina verde, en peligro de extinción.

El diario La Opinión, de California, informó que el video fue celebrado por grupos que defienden la vida silvestre. La temporada de reproducción de las tortugas marinas está en su punto álgido para las poblaciones que viven cerca de Australia.

La colonia de tortugas marinas que se observa en el video viral nada libremente hacia la costa. También se informó que se filmó cerca de la Isla Raine, un santuario natural de Australia que alberga la mayor población de tortugas marinas del mundo.

A través de un novedoso sistema, la organización que controla la Isla Raine logró medir la población de tortugas. "Se calcula que es 1,73 veces mayor a la población que se estimaba en la Isla Raine", informó el diario británico The Guardian.

A la población de la Isla Raine, los investigadores le pintaron una línea blanca en el caparazón, que sirvió para medir la población. Con el dron lograron sumar las que no tienen la línea y alcanzar la nueva cifra.

Curiosamente, el entorno natural en el planeta fue el más beneficiado por los largos períodos de cuarentena por coronavirus. La naturaleza "respiró": menos aglomeración de personas, menos contaminantes en la atmósfera, playas limpias y despejadas.

