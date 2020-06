Safe travels: sello de "seguridad" a destinos de turismo incluye a cinco en México

La nueva normalidad parece estar cerca. La cercanía del verano ha hecho que se afilen los protocolos para el turismo, que se ajustará a nuevos cánones por la pandemia del coronavirus. El sello Safe Travels será otorgado a aquellos destinos que cumplan las nuevas normativas.

La premisa es garantizar la "máxima seguridad sanitaria". El diario argentino La Nación informó que el sello incluirá a "destinos y empresas que garanticen la higiene de los establecimientos y puedan proteger la salud de los visitantes".

🌍 International travel is vital for tourism, to kick-start the economic recovery, rebuild the livelihoods of millions of people and prevent additional job losses. #UnitedAgainstCoronavirus pic.twitter.com/ImgyzMZaHx

— WTTC (@WTTC) June 12, 2020