Solidaridad vecinal surge en medio de la pandemia

Durante esta emergencia sanitaria por Covid-19, la solidaridad de los capitalinos no se ha hecho esperar para ayudar a las familias más desprotegidas a través de donaciones.

Por ejemplo, un grupo de vecinos de Álvaro Obregón se organizaron bajo en hashtag de #VecinosAyudandoVecinos para recibir y repartir alimento y equipo de protección e higiene para la población en situación vulnerable.

Susana Kanahuati, una de las impulsoras de este proyecto, explicó que en un principio sólo se propusieron como meta armar 500 kits de salud para entregar a las familias donde ya hubiera ocurrido un deceso o un caso confirmado del virus.

Sin embargo, después esta solidaridad creció y se dispusieron a repartir snaks y equipo de protección para el personal médico afuera de los hospitales, y después esta ayuda creció hasta llegar a los taxistas, bomberos, personal de la Fiscalía y a los niños.

Vecinos de la alcaldía de Álvaro Obregón se organizaron para ayudar a más vecinos. / Cortesía.

En total, #VecinosAyudandoVecinos han repartido dos mil 910 kits y 60 bolsas individuales de cal para distribuir entre vecinos y población vulnerable. Kanahuati consideró que este tipo de apoyo para preservar la salud debería continuarlo la alcaldía, a través de su voluntariado, pues, dijo, fueron pioneros en la tarea con resultados excelentes.

“Iniciamos con la idea de repartir 500 y mira la generosidad y la confianza de los vecinos. Supuestamente terminábamos el 31 de mayo, pero nos siguen llegando donativos y ni modo, seguiremos mientras tengamos como seguir ayudando”, comentó a Publimetro.

La ayuda llegará a quienes más lo necesitan. / Cortesía.

Otro ejemplo de altruismo lo ofrece la iniciativa “Solidaria”, la cual entrega comidas completas y balanceadas, empacadas individualmente y calientes al personal de salud afuera del los hospitales del IMSS e ISSSTE en la Ciudad de México.

Hasta ahora se han entregado 14 mil raciones y la meta es llegar a 55 mil. Las personas que deseen apoyar a esta causa pueden hacerlo en el sitio: www.donadora.org/solidaria.

Ana Luz Díaz, fundadora y promotora de “Solidaria” comentó que buscan facilitar la alimentación caliente y balanceada con el fin de brindar apoyo y bienestar del personal de salud.

Los vecinos también han repartido snaks. / Cortesía.

Además, distintas organizaciones y fundaciones han donado al gobierno capitalinos despensas, guantes, caretas, cubrebocas, anuncios espectaculares y hasta celulares para ayudar de manera solidaria en esta emergencia sanitaria.

“Está todo perfectamente documentado para que no se preste a pues ninguna interpretación y por eso mismo también, sigue habiendo donaciones de empresas, de personas que amablemente están donando principalmente para equipo de protección de Salud, pero no solo, también cubrebocas para el Metro, en fin. Ha habido varias donaciones y todos lo estamos transparentando para que no haya ningún problema”, señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Cifras:

2 mil 910 kits han entregado vecinos de Álvaro Obregón a población vulnerable

14 mil raciones de comida ha otorgado “Solidaria” afuera de los hospitales

74 ventiladores donados ha recibido la CDMX

120 espectaculares para campañas se han donado

968 celulares se han donado

35 termómetros digitales

70 termómetros infrarrojos

