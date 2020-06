Donald Trump cumple 74 años de edad en el momento más difícil de su mandato

Este domingo 14 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra 74 años de vida, situación que a través de las redes sociales, algunos allegados a él, entre los que destacan su hija Ivanka, así como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, mostraron su aprecio por el mandatario.

Sin embargo, en redes sociales, también hubo quien señaló que Donald Trump experimentaba problemas físicos, pues un video que circula, muestra al presidente norteamericano con algunos problemas para sostener un vaso de agua y posteriormente para bajar una rampa.

#TrumpIsNotWell. Un hashtag que surgió ante las dificultades de @realDonaldTrump para bajar de un podio en West Point y para beber un vaso con agua. Dos hechos notorios que alguien volvió promo de campaña en favor de @JoeBiden. Aquí el primero de tres videos: pic.twitter.com/KVCSKWGsVh — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) June 14, 2020

A pesar de dichos rumores, el propio Donald Trump los desmintió mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, argumentando que la rampa era bastante larga y que bajó despacio para no caerse y así ocasionar una ola de fake news respecto a su estado físico.

“La rampa que descendí después de mi discurso de West Point era muy larga y empinada, no tenía paamanos, y lo más importante, era muy resbaladiza. Lo ultimo que iba a hace era caerme para darle felicidad a todas las fake news”, expresó Trump.

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

Respecto a la celebración de su cumpleaños número 74, Donald Trump atraviesa posiblemente la etapa más difícil de su gobierno en Estados Unidos, pues afronta una crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia del Covid-19, además de la guerra comercial en contra de China. las protestas en contra del racismo tras la muerte de George Floyd y lo más importante; las próximas elecciones frente a Joe Bidden, quien le saca más de 10 puntos de ventaja.

Así fueron algunas de las felicitaciones a Donald Trump

Happy Birthday Dad! We love you very much! @realDonaldTrump pic.twitter.com/nVO4dSkaJR — Eric Trump (@EricTrump) June 14, 2020

Happy Birthday to President @realDonaldTrump! It is a true honor to work for this President and to see his leadership, unparalleled work, and tremendous love for and dedication to the American People! — Kayleigh McEnany (@PressSec) June 14, 2020

Happy Birthday to the 45th President of the United States and my good friend, President @realDonaldTrump! pic.twitter.com/jpatuV0lSD — Mike Pence (@Mike_Pence) June 14, 2020