México tardará dos años en recuperar empleos perdidos por Covid-19

México tardará, al menos, dos años, en recuperar los empleos perdidos durante la pandemia del coronavirus, advirtió el presidente del Centro de Estudio del Empleo Formal (CEEF), Armando Leñero.

Señaló que los 900 mil empleos cerrados, que reportó el IMSS al cierre de mayo, podrían convertirse hasta un millón 800 mil plazas canceladas al cierre de 2020; lo cual habla del tamaño de la crisis que enfrenta el país.

Indicó que tal panorama es consecuencia de tres factores: del nulo crecimiento económico en 2019; la crisis y el decrecimiento que dejará su paso la emergencia del Covid-19 –que de acuerdo a la OCDE puede llegar a -8.6% al cierre del año-; y la falta de apoyos reales del gobierno federal, para preservar el empleo.

En una entrevista con Publimetro, el también ex presidente de Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) indicó que las políticas del gobierno no garantizan la pronta recuperación del mercado laboral.

Indicó que, ante tal panorama, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear dos millones de empleos es “una falacia” y una promesa “imposible de cumplir”.

Indicó que, de acuerdo a la propuesta presidencial, alrededor de 800 mil empleos serán parte de los programas oficiales; como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y los apoyos carreteros.

“Pero estos no son empleos, porque no cumplen los requisitos de ley, no reciben prestaciones sociales y no pagan impuestos; simplemente son ayudas temporales, que no son productivas.

“Mientras que los restantes 1.2 millones deberán provenir de los apoyos o créditos a la palabra, de 25 mil pesos, que ofreció el gobierno federal; pero que no producirán ni una sola contratación y difícilmente permitirán recuperar los empleos perdidos”, dijo.

Empleo en cifras

Al cierre de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó:

19 millones 583 mil 170 puestos de trabajo.

86.7% son permanentes y 13.3% son eventuales.

344 mil 526 empleos se perdieron en mayo por la pandemia.

8 mil 272 plazas fueron canceladas entre enero y mayo de 2020.

70% corresponde a empleos permanentes.