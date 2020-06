Recomienda Mario Molina a AMLO usar cubrebocas

El premio Nobel de Química, Mario Molina, recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador utilizar cubrebocas durante sus giras para dar un ejemplo de seguridad a los mexicanos.

Explicó que las mayoría de las personas no usan cubrebocas al estar en sus casa, pero algunos mandatarios, incluido AMLO, deberían utilizarlo en reuniones o cuando salgan de gira.

“Tenemos varios presidentes: el de México, el de Estados Unidos y el de Brasil, por alguna razón es una cuestión cultural. Si están en su casa o algún sitio, no en la calle, pues no tienen que utilizar el cubrebocas, pero si voy a salir, pues sí me lo pongo. Un presidente si va a hacer una conferencia con sana distancia, está bien que no se cubra, pero si va a hacer una gira en la que va a estar con mucha gente cerca, sí, entonces sí sería importantísimo usarlo para poner ejemplo”, comentó.

El mandatario no utiliza cubrebocas en sus giras. / Cortesía Presidencia.

Durante su participación en la conferencia de prensa virtual de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que si bien antes no había estudios científicos que explicarán fehacientemente los beneficios de utilizar las mascarillas, le faltó sentido común a las autoridades federales y locales para fomentar su uso desde el principio de la pandemia, tal y como ocurrió en algunos países de Europa y Asia.

“Antes le estaban haciendo caso a la OMS (sobre el uso no obligatorio del cubrebocas), En Nueva York, por ejemplo, se adelantaron y obligaron el uso de las máscaras pues por sentido común porque todavía no salía nuestro estudio… la gente ya estaba utilizando cubrebocas, por qué, porque le estaban copiando a los chinos y a Corea del Sur, ahí ya estaban usando el cubrebocas y claramente no estaba creciendo la cantidad de infectados”, sostuvo.

Entonces en México faltó sentido común, se le preguntó y Mario Molina contestó que“sí”.

la jefa de gobierno con cubrebocas durante se conferencia de prensa. / Cortesía CDMX.

Subrayó que de acuerdo a un estudio que presentó el Centro Mario Molina, el pasado 10 de junio, el uso del cubrebocas redujo significativamente el número de contagios en más de 78 mil casos en Italia (entre el 6 de abril y el 9 de mayo) y en más de 66 mil en Nueva York (entre el 17 de abril y el 9 de mayo).

El Premio Nobel señaló que en México aún no se hace un estudio de cuántos casos pudieron evitarse con el uso del cubrebocas, pero confió que con el inicio a la nueva normalidad, esta medida protectora sea utilizada por la mayoría de las personas.

