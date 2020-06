O.Próximo.- Netanyahu afirma que el plan de anexión de zonas de Cisjordania podría aplicarse "por etapas"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que los planes del Gobierno israelí de anexionar zonas de Cisjordania, incluido el valle del Jordán, podrían ser aplicados "por etapas", en medio del aumento de las tensiones diplomáticas en la región por este proyecto.

"Es posible que la anexión no tenga lugar en una sola fase, sino que sea aplicada por etapas", ha dicho Netanyahu, quien ha incidido en que se trata de "una oportunidad histórica", según ha informado la cadena de televisión israelí Channel 13.

El primer ministro, que ha hecho estas declaraciones durante una visita de militares en la reserva, ha manifestado además que el Gobierno de Estados Unidos ha pedido que el plan sea respaldado por los ministros de Defensa y Exteriores, Benjamin Gantz y Gabi Ashkenazi, respectivamente.

Asimismo, ha señalado ante parlamentarios del Likud que el conocido como 'acuerdo del siglo' –presentado por Estados Unidos– no será presentado a votación ante el Gobierno o el Parlamento, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Los planes del Ejecutivo israelí, que Netanyahu sopesa poner en marcha a partir de julio, han provocado una firme respuesta desde la Autoridad Palestina, cuyo presidente, Mahmud Abbas, anunció la ruptura de todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos, incluidos los de seguridad.

Por su parte, el Gobierno de Jordania ha advertido de que la anexión de partes de Cisjordania tendría "graves consecuencias" para la paz en la región y las relaciones bilaterales, siendo el único país de la región –junto a Egipto– que ha firmado la paz con Israel.

De hecho, fuentes oficiales jordanas han indicado durante la jornada en declaraciones a la agencia palestina de noticias Maan que el rey Abdalá II se ha negado a hablar por teléfono con Netanyahu, mientras que Amán ha rechazado fijar una fecha para una reunión oficial con Gantz.

Estas fuentes han manifestado que estas decisiones tienen relación directa con los planes de anexión, si bien no hay confirmación oficial por parte de las autoridades jordanas e israelíes.

Netanyahu ya ha indicado que planteará a principios de julio la anexión de varias zonas de Cisjordania, incluido en valle del Jordán, amparándose en el 'acuerdo del siglo', la propuesta estadounidense para un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos.

El 'acuerdo del siglo' señala a Jerusalén como la capital "indivisible" de Israel, que retendría el control de las colonias judías y del valle del Jordán, mientras que Palestina tendría su capital en una zona de Jerusalén Este ubicada fuera de la barrera de seguridad instalada por Israel. Asimismo, niega el derecho al retorno a los refugiados palestinos.

El plan de anexión es además parte del acuerdo entre Netanyahu y Gantz para la formación de un Gobierno de unidad, que contempla que desde el 1 de julio se pueda presentar a votación "el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre la aplicación de la soberanía (en Cisjordania) para la aprobación del Gobierno y el Parlamento".