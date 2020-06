Acusados en el juicio por la visita del Papa apuntan al exdirector de RTVV como responsable del contrato con la Gürtel

El tribunal comenzará mañana a escuchar a los testigos, entre ellos a Camps, cuyo turno será este jueves

Tres acusados en el juicio por los presuntos amaños de contratos para la retransmisión de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 han apuntado al que fuera director de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno, como responsable de la adjudicación del servicio a la trama Gürtel.

Así lo han señalado a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás en la vista oral que se ha reanudado este martes tras ser suspendida dos días antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha retomado este martes el juicio que se suspendió dos días antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Tanto el tribunal, como las acusaciones, defensas y acusados han hecho uso de las distancias de seguridad y mascarillas durante toda la sesión.

La jornada, que ha comenzado con más de una hora de retraso, ha comenzado con unas palabras para lamentar el fallecimiento por covid-19 del expresidente de las Cortes Valencianas y ex director general de la Policía, Juan Cotino, uno de los principales acusados en este procedimiento.

Precisamente, Cotino –para quien Fiscalía pedía 11 años de prisión– fue el último de 22 las personas sentadas en el banquillo que el tribunal escuchó antes de tener que suspender el juicio. Anteriormente habían comparecido ante el tribunal los trece acusados que han alcanzado un pacto con Anticorrupción, entre ellos el responsable de Orange Market (empresa de la red corrupta en Valencia), Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes' y el exdirector de RTVV Pablo García Gimeno; los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo.

Así, este martes el tribunal ha retomado las declaraciones de los acusados que aún faltaban por declarar, como el exjefe de la Unidad de Compras de RTVV Salvador Benjamín Íñiguez; el ex secretario general del ente público Juan Prefaci; y la que fuera abogada del departamento jurídico María Encarnación Pérez.

COMPETENCIAS EN CONTRATACIÓN

Los tres acusados, que se enfrentan a 10 años de prisión, han señalado a García Gimeno como el responsable de la contratación de la retransmisión de la visita del Pontífice a Teconsa, empresa vinculada a la trama Gürtel. Según han explicado, a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás, la modificación de los estatutos de las empresas de RTVV permitía que el director general asumiera competencias en materia de contratación.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba inicialmente para García Gimeno 40 años de cárcel, la mayor condena, pero tras alcanzar un pacto, por el que reconocería los hechos ante el tribunal, las fiscales rebajarán su petición de pena.

En su declaración, el exdirector de RTVV afirmó que el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps le ordenó que diera "todas las facilidades" al Arzobispado de Valencia en la organización de la visita del Papa Benedicto XVI y que se le encargó a 'el Bigotes' la instalación de pantallas gigantes y megafonía –que finalmente costó 7 millones de euros–, a petición del entonces conseller Esteban González Pons.

Por otro lado, los tres acusados han coincidido en que ningún miembro de la Mesa de Contratación puso alguna objeción al precio ni a la empresa adjudicataria cuando el entonces jefe del departamento técnico Luis Sabater –que también ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía– presentó el informe de selección de la mejor oferta para adjudicar el servicio.

La que fuera abogada del departamento jurídico del RTVV, Encarnación Pérez, ha apuntado que ella preguntó directamente a Sabater en una de las reuniones de la Mesa de Contratación si la empresa elegida "tenía que ser la más cara" y que éste le convenció de que no era así, pues Teconsa ofertaba tanto los servicios de audio y vídeo, mientras que el resto sólo daban una de las prestaciones y por tanto la contratación de dos empresas sería más caro.

Así, a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás sobre si no le llamó la atención que la empresa vinculada a la Gürtel fuera la única que daba servicios de audio y sonido, ha dicho que no porque se dejó "abierta" la posibilidad de que las empresas concursaran para uno o los dos servicios. También, ha afirmado que no le sorprendió que se realizara por el procedimiento de urgencia porque para Sabater "siempre todo eran prisas y urgencias".

Asimismo, Pérez ha añadido que no recibió ningún tipo de instrucciones para redactar el pliego de condiciones y que lo único que conocía era el importe del contrato por más de seis millones, desmintiendo lo que dijo en instrucción el que fuera su jefe Victoriano Llanes, desimputado en esta causa.

"ENCARGO A TRAICIÓN"

En este sentido, ha lamentado que ella sí está acusada por culpa de un "encargo a traición" de Llanes: "Si a mí me hubiera explicado las conversaciones que tuvo con directivos, el rifirrafe con el director general (Pedro García Gimeno) les aseguro que yo no estaba aquí. Me siento usada, utilizada, de todo, me siento humillada de verme aquí como abogada".

De este modo, Pérez ha hecho referencia a la declaración que Llanes hizo durante la instrucción del caso, en la que aseguró que advirtió al exdirector de RTVV que "acabaría en el banquillo de los acusados" por hacer un contrato "a dedo" y que éste le dijo que estaba "todo bajo control". Según la abogada del departamento jurídico, su jefe decidió quedarse "al margen" de la contratación pero puso a disposición todo el servicio jurídico, "o sea a Encarnita, y eso me parece denigrante", ha concluido.

Por su parte, Juan Prefaci ha explicado que él, como jefe de gabinete de la Dirección General de la radiotelevisión valenciana, no tenía competencias en materia de contratación, y que asistía a las reuniones de la Mesa de Contratación porque era una función más de su cargo. Aún así, ha aseverado que no tiene "conocimientos técnicos" y que por ello nunca opinaba.

Prefaci ha negado haber realizado alguna "labor de coordinación en este proyecto" y ha explicado que tan sólo acompañó a García Gimeno, en condición de jefe de gabinete, a la firma del convenio con la Fundación organizadora del V Encuentro Mundial de la Familia (FVEMF) en febrero de 2006 para que la televisión valenciana retransmitiera la señal del acto. "Si yo el 8 de mayo no acudo a la Mesa de Contratación, se hubiese celebrado igual y seguro que hoy no estaría aquí", ha argüido.

Por último, el que fuera responsable de compras de RTVV Salvador Benjamín Íñiguez ha sido especialmente interrogado por la modificación de datos de una de las actas de la Mesa de Contratación. Ha intentado explicar que el cambio de fecha de forma manuscrita se debió a que cuando acudió a la reunión del 8 de mayo se percató de que la fecha era incorrecta, ya que solía utilizar de plantilla actas anteriores.

ÚLTIMOS INTERROGATORIOS A ACUSADOS

El juicio continuará mañana, a partir de las 10.00 horas, y previsiblemente se concluirá el interrogatorio de los acusados. Así, se dará paso a los testigos, que iniciará la ronda el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas.

Aunque aún no hay un calendario establecido de citación de testigos, ya que las partes están renunciando a la declaración de alguno de ellos, el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora Alarcón, ha comunicado que para el jueves está previsto, siempre y cuando no haya modificaciones, que comparezcan el expresidente valenciano Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; el párroco Antonio Ramón Corbí; un extrabajador de Orange Market, Juan José Rincón; y el exjefe de la empresa del suelo de Arganda del Rey César Tomás Martín Morales (imputado).